Турецкие власти пока не собираются разблокировать "Википедию"

АНКАРА, 17 янв — РИА Новости. Совет по информационным технологиям и связи Турции пока не видит оснований для разблокирования "Википедии", так как в ней по-прежнему публикуются статьи о связях Анкары с террористическими организациями, говорится в распространенном в среду заявлении Совета.

Совет по информационным технологиям и связи Турции сообщил 29 апреля прошлого года, что "в соответствии с законом 5651, в результате проведения технической и юридической оценки применяются административные меры по отношению к сайту wikipedia.org".

В Турции номер 5651 имеет закон "О регулировании интернет-вещания и о борьбе с преступлениями, совершенными в данной сфере". Ранее закон неоднократно критиковался оппозицией, так как он, по ее мнению, не только нарушает свободу слова, но и серьезно ограничивает право граждан на доступ к информации.

Ранее в среду турецкие СМИ со ссылкой со ссылкой на главу фонда The Wikimedia Foundation (некоммерческой организации, поддерживающей работу "Википедии") Кэтрин Махер сообщили, что онлайн-энциклопедия исправила статьи, которыми были недовольны турецкие власти, и теперь ждет, что ресурс вновь будет разблокирован на территории Турции.

"Клеветнические статьи в "Википедии", которые очерняют Турцию, приписывая ей связи с террористическими организациями, по-прежнему настойчиво продолжают публиковаться. Решение по доступу к "Википедии" принимают независимые судебные инстанции. После того, как клеветнические материалы будут удалены, суд предпримет необходимые шаги", — говорится в заявлении Совета по информационным технологиям и связи.

Министерство транспорта и связи Турции ранее объяснило блокировку "Википедии" тем, что она "вместо вклада в борьбу с терроризмом стала частью кампании по очернению имиджа Турции на международной арене", в частности отказалась удалить тексты "о неких связях Анкары с террористическими организациями".