Россия готова содействовать палестино-израильскому диалогу, заявил Лавров

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Россия готова продолжать содействие налаживанию политического диалога между палестинцами и израильтянами на разных международных площадках, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи с главами дипмиссий арабских государств и представителем Лиги арабских государств (ЛАГ) в Москве.

"В ходе дискуссии основное внимание было уделено проблематике палестино-израильского урегулирования", — говорится в сообщении МИД РФ. В нем отмечается, что также состоялся обстоятельный обмен мнениями по обстановке на Ближнем Востоке и в Северной Африке с упором на задачи деэскалации напряженности в регионе и урегулирования кризисных ситуаций.

"Российская сторона готова продолжать содействовать налаживанию устойчивого политического диалога между палестинцами и израильтянами на такой основе, как в двустороннем формате, так и на различных международных площадках, включая ближневосточный "квартет" международных посредников", — сообщило министерство.

В ходе обсуждения Лавров подчеркнул, что развязки по всем вопросам окончательного статуса палестинских территорий, включая судьбу Иерусалима, должны быть найдены в ходе прямых палестино-израильских переговоров на международно-правовой базе, сообщил МИД.

"По итогам встречи была выражена общая заинтересованность в укреплении взаимодействия между Россией и ЛАГ, в том числе, в рамках Российско-Арабского Форума сотрудничества", — отмечается в заявлении.