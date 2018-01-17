Встреча в Ванкувере усугубляет ситуацию вокруг КНДР, заявили в МИД России

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Мероприятия, подобные встрече в Ванкувере по КНДР, не способствуют нормализации ситуации вокруг Корейского полуострова, а напротив, ее усугубляют, говорится в комментарии МИД РФ на его официальном сайте.

"С сожалением вынуждены констатировать, что подобные мероприятия, проведенные наспех и негативно сказывающиеся на функционировании проверенных многосторонних форматов, не способствуют нормализации ситуации вокруг Корейского полуострова, а напротив, ее усугубляют", — говорится в комментарии МИД РФ.

Ранее в канадском Ванкувере завершилась встреча представителей стран-участниц коалиции времен Корейской войны 1950-1953 годов во главе с США, на которую не позвали Россию и Китай.