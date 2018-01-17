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В Европарламенте разгорелась борьба за мандаты покидающей ЕС Великобритании

18:4217.01.2018
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© AP Photo / Kirsty WigglesworthФлаги Евросоюза и Великобритании на фоне часовой башни Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фотоФлаги Евросоюза и Великобритании на фоне часовой башни Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth

ТАЛЛИН, 17 янв – РИА Новости. Эстония может получить одно дополнительное место в Европарламенте, где начался делёж мандатов, которые появятся после выхода Великобритании из состава ЕС.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Как отмечает Sputnik Эстония, на сегодняшний день одно из самых маленьких государств ЕС имеет шесть мест в Европейском парламенте, но может получить еще одно в результате распределения части из 73 мандатов британских парламентариев.

До момента Brexit еще 14 месяцев, но разбирательство с "наследством" Великобритании уже в самом разгаре. Конституционный комитет несколько месяцев работает над проектом перераспределения депутатских мест. Выдвинутое евроскептиками и сторонниками идеи экономии средств предложение сократить количество депутатов в Европарламенте с нынешних 751 до 678, просто вычтя британские мандаты, не находит особой поддержки в основных политических группах.

Вид на здание парламента в Лондоне. Архивное фото
© AP Photo / Matt Dunham
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Количество поправок к проекту, подготовленному депутатами из конституционного комитета Данутой Хюбнер и Педро Сильва Перейра, превысило полторы сотни. Фактически параллельно разрабатывается сразу несколько альтернативных вариантов решения проблемы.

Но проект конституционного комитета предусматривает избирательное распределение части "лишних" мест после очередных парламентских выборов в 2019 году, что должны состояться менее чем через два месяца после Brexit.

В соответствии с планом, подготовленным депутатами Хюбнер и Перейра, количество мест в Европарламенте следует сократить до 700, а бывшие британские мандаты отдать Франции (4 дополнительных места), Италии (3 места), Испании (4 места), Нидерландам (2 места) и по одному дополнительному мандату Швеции, Австрии, Дании, Финляндии, Словакии, Ирландии, Хорватии и Эстонии.

Остальные государства союза новые места в Европарламенте не получат, что делает их депутатов очевидными противниками этого варианта решения проблемы лишних мандатов. Группа представителей Польши, например, предлагает внести поправку в озвученный вариант перераспределения мест, добавив полякам четыре мандата, что увеличит их численность в Европарламенте до 55 человек.

Мужчины в шапках с флагом Великобритании у здания парламента в Лондоне. Архивное фото
© AFP 2018 / Isabel Infantes
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По мнению обозревателей, спор из-за британских мандатов только начинается и обещает быть захватывающим. Однако времени на разбирательства остается не так много, поскольку голосование на пленарной сессии парламента по этому вопросу должно было бы состояться уже в ближайшие дни, но перенесено до выяснения позиций национальных правительств и политических групп.

Как отмечает Sputnik, очевидно, что между парламентариями и их национальными правительствами сейчас идут интенсивные обсуждения возможностей получить дополнительные мандаты. Насколько известно, Франция, Испания и Италия хотят получить даже большее количество парламентских мест, чем им предлагает дать подготовленный проект решения.

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года по итогам референдума, прошедшего летом 2016 года.

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