В Чечне считают, что пиарщиков Н&M нужно "с треском выгнать" из компании

ГРОЗНЫЙ, 17 янв – РИА Новости. Министр Чечни по нацполитике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров считает, что владельцы компании Н&М должны в полном составе уволить сотрудников PR-отдела после расистского скандала.

Ранее известный производитель одежды опубликовал фото из рекламы детской коллекции, на котором темнокожий мальчик одет в толстовку с надписью "Самая крутая обезьяна в джунглях". Фотография вызвала шквал критики, в адрес H&M прозвучали обвинения в расизме. Реклама была удалена, компания принесла свои извинения, однако скандал вокруг инцидента не утихает.

"В данном вопиющем случае владельцам Н&М нужно либо в полном составе и с треском выгнать свой PR-менеджмент, предварительно принеся соответствующие извинения, либо — вменяемо доказать человечеству, особенно его темнокожей части, всю "невинность" этой, на мой взгляд, плохо прикрытой расистской выходки", — сказал министр.

По его мнению, "погромы или другие формы насилия в цивилизованной стране, как бы ни было велико возмущение её граждан, совершенно недопустимы".

Для справедливого наказания виновных существуют соответствующие инстанции. Суды, например", — заметил Умаров.

Ранее телеканал eNCA сообщил, что протестующие в ЮАР разгромили магазины H&M на фоне скандала с расизмом.

С критикой на H&M обрушились футболист "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку, баскетболист Леброн Джеймс, рэпер Пи Дидди и другие звезды. Известные исполнители The Weeknd и G-Eazy заявили, что прекращают сотрудничество с компанией из-за расистского скандала.

Ранее сообщалось, что мама темнокожего мальчика, запечатленного на противоречивом рекламном фото компании H&M, призвала критиков взять себя в руки и перестать раздувать ненужный скандал вокруг этого снимка.