Адвокат заявил, что следователи не хотят допрашивать Януковича

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости. Украинские следователи не желают допрашивать экс-президента Украины Виктора Януковича в рамках существующих уголовных дел, заявил журналистам в среду его адвокат Виталий Сердюк.

Ранее Сердюк сообщил, что Янукович настаивает на своем участии в судах по делам против него на Украине, он готов отвечать на любые вопросы.

"Не желает проводить, к сожалению, допросы Виктора Януковича ни одна из правоохранительных инстанций… После допроса в Святошинском суде Киева все получили указание не допустить повторного развития событий, поэтому… ни один следователь ни по одному делу не желает провести допрос", — сказал Сердюк журналистам, его выступление транслировали украинские телеканалы.

Он отметил, что такое нежелание касается в том числе уголовных дел, открытых и по заявлениям экс-президента.

"Каждый следователь, по каждому делу, по делу Майдана, по делу о покушении на жизнь (Януковича – ред.), по делу о госперевороте имеет в материалах дела личное заявление Януковича с просьбой провести допрос… Но они не хотят этого делать, и понятно, почему — потому что будут даны под протокол такие ведомости, с которыми потом прокурорам что-то надо будет делать", — отметил Сердюк. Он также напомнил, что прокуратура РФ дала свое согласие на проведение допроса Януковича на территории России.

Суд в конце июня 2017 года начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича приговора к пожизненному заключению. Экс-президент категорически отрицает свою вину.