МИД России считает, что за терактом в Багдаде может стоять ИГ*

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Террористическая группировка "Исламское государство"* (запрещена в РФ) может стоять за терактом в Багдаде, случившимся 15 января, сообщило в среду министерство иностранных дел РФ.

Ведомство осудило теракт и выразило солидарность с руководством и народом страны.

"Данной акции предшествовали другие вылазки экстремистов, приведшие к гибели ряда представителей силовых ведомств Ирака. Ответственность за эти варварские действия пока на себя никто не взял, однако, судя по "почерку", за ними может стоять разгромленная, но, как видно, до конца не уничтоженная террористическая группировка ИГИЛ*", — говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

В Москве "самым решительным образом осуждают очередные вылазки боевиков на земле многострадального Ирака, наглядно демонстрирующие бесчеловечную сущность воинствующих радикалов", говорится в сообщении. МИД отметил также, что особое беспокойство вызывает то обстоятельство, что шаги террористов как раз направлены на подрыв усилий по продвижению к национальному согласию в судьбоносный для страны момент.

"Выражаем искренние соболезнования семьям погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим… Вновь подтверждаем солидарность с руководством и народом дружественного Ирака перед лицом сохраняющихся вызовов и угроз. Одновременно отмечаем важность продолжения решительной и бескомпромиссной борьбы с террористами, какими бы лозунгами они ни прикрывались", — добавили в МИД.

Двойной теракт с участием террористов-смертников произошел 15 января на оживленной площади Таяран в центре иракской столицы. Его жертвами стали свыше 30 человек, около сотни получили ранения.

*Террористическая организация, запрещенная в России