В ОП призвали ОБСЕ отреагировать на притеснение российских СМИ в Европе

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ должен высказать самую жесткую оценку ситуации с недопуском российской журналистки Ирады Зейналовой в Молдавию, а сама организация должна собрать специальное заседание по поводу отношения к российским журналистам и СМИ в европейских государствах, считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.
"Ситуация с нашими журналистами – это откровенный беспредел. Уверена, что представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ должен высказать самую жесткую оценку данной ситуации. Организация должна собрать специальное заседание по поводу отношения к нашим журналистам и СМИ в европейских государствах, в частности, многочисленных недопусков на территорию, различные мероприятия, депортаций и выдворений. И это касается не только Молдавии, но и Латвии, и ряда других стран", — сказала Сутормина РИА Новости.
"Конечно, заложником этой ситуации стал президент Республики. Желание Додона наладить отношения с Россией встречаются ярым сопротивлением политической элиты Молдавии, настроенной русофобски, которая, видимо, хочет обострить ситуацию. И тем самым, видимо, умаслить агрессивно настроенный против России политический истеблишмент другого государства", — добавила член ОП.
Ранее власти Молдавии неоднократно запрещали въезд в страну российским журналистам. В частности, Кишинев отказал во въезде большой группе российских журналистов, в том числе корреспонденту РИА Новости Тимуру Хурсандову, представителям телеканалов НТВ, РЕН ТВ, Life и других СМИ.