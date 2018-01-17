В ОП призвали ОБСЕ отреагировать на притеснение российских СМИ в Европе

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ должен высказать самую жесткую оценку ситуации с недопуском российской журналистки Ирады Зейналовой в Молдавию, а сама организация должна собрать специальное заседание по поводу отношения к российским журналистам и СМИ в европейских государствах, считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

Погранполиция Молдавии сообщила, что во вторник вечером не пропустила в страну российскую журналистку Зейналову из-за, что она, как утверждает ведомство, не смогла подтвердить цель визита в республику. Журналистка заявила на пограничном контроле, что у нее запланировано интервью с президентом республики, однако не смогла подтвердить это документально, отметили в погранполиции. Президент Молдавии Игорь Додон, комментируя РИА Новости информацию о непропуске журналистки НТВ Ирады Зейналовой, отметил, что подобные шаги не помогут возобновлению полноценного диалога и сотрудничества с Российской Федерацией, и заявил, что официально пригласит Зейналову в республику, чтобы дать интервью.

"Ситуация с нашими журналистами – это откровенный беспредел. Уверена, что представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ должен высказать самую жесткую оценку данной ситуации. Организация должна собрать специальное заседание по поводу отношения к нашим журналистам и СМИ в европейских государствах, в частности, многочисленных недопусков на территорию, различные мероприятия, депортаций и выдворений. И это касается не только Молдавии, но и Латвии, и ряда других стран", — сказала Сутормина РИА Новости.

По ее словам, "идет постоянное нарушение прав наших граждан, которые закреплены международными декларациями и конвенциями".

"Конечно, заложником этой ситуации стал президент Республики. Желание Додона наладить отношения с Россией встречаются ярым сопротивлением политической элиты Молдавии, настроенной русофобски, которая, видимо, хочет обострить ситуацию. И тем самым, видимо, умаслить агрессивно настроенный против России политический истеблишмент другого государства", — добавила член ОП.

Ранее власти Молдавии неоднократно запрещали въезд в страну российским журналистам. В частности, Кишинев отказал во въезде большой группе российских журналистов, в том числе корреспонденту РИА Новости Тимуру Хурсандову, представителям телеканалов НТВ, РЕН ТВ, Life и других СМИ.