НАТО планирует усилить военную помощь Ираку

БРЮССЕЛЬ, 17 янв – РИА Новости, Владимир Добровольский. НАТО намерена усилить помощь Ираку в укреплении обороноспособности и обучении представителей силовых структур, этот вопрос будет обсуждаться министрами обороны в феврале, заявил в среду глава Военного комитета НАТО Петр Павел.

"НАТО рассматривает возможность увеличения помощи, это будет обсуждаться министрами обороны в следующем месяце. Мы готовы предоставить больше помощи, основываясь на особых требованиях коалиции (под командованием США – ред.) и иракского правительства. Усилия будут сосредоточены на обучении, помощи и укреплении обороноспособности", — сказал Павел журналистам.