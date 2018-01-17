Богданов провел переговоры с главой департамента МИД Японии

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел России Михаил Богданов принял генерального директора департамента Ближнего Востока и Африки МИД Японии Хироши Оку, сообщил департамент информации и печати российского дипломатического ведомства.

"Состоялся заинтересованный обмен мнениями по комплексу вопросов ближневосточной повестки дня с акцентом на сирийскую проблематику и перспективы палестино-израильского урегулирования", — сообщил МИД РФ.