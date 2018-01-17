Ирландия заинтересована в тесном партнерстве Британии и ЕС после Brexit

БРЮССЕЛЬ, 17 янв – РИА Новости, Мария Князева. Тесное партнерство Британии и ЕС после Brexit в интересах и Ирландии, и разводящихся регионов, сказал премьер-министр Ирландии Лео Варадкар, чье выступление в Европарламенте в Страсбурге транслировалось службами Еврокомиссии.

"Настолько тесное, насколько возможно, партнерство и отношения Великобритании и Евросоюза в интересах Ирландии. Я думаю, это в интересах населения Великобритании, а также самого Евросоюза. Мы должны заключить новое партнерство и соглашение с Великобританией", — сказал он, отметив, что лично он сожалеет о решении страны покинуть ЕС.

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года.