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Режиссер "Стражей Галактики" предложил Трампу взвеситься за $100 тысяч

14:4017.01.2018
(обновлено: 14:43 17.01.2018)
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© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фотоПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Andrew Harnik

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Американский режиссер, создатель "Стражей Галактики" Джеймс Ганн предложил отдать 100 тысяч долларов на благотворительность, если президент США Дональд Трамп "встанет на точные весы".

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2018 / Mandel Ngan
Великолепные гены и избыточный вес: врач отчитался о здоровье Трампа

Ранее лечащий врач американского президента Рони Джексон заявил, что Трамп полностью здоров, но ему не помешало бы скинуть несколько лишних килограммов и начать ежедневные физические упражнения.

Ранее приводились данные, что американскому президенту 71 год и семь месяцев, его вес составляет около 108 килограммов, рост — 190 сантиметров, в состоянии покоя его сердце совершает 68 ударов в минуту, а артериальное давление — 122 на 74. Всю свою жизнь Трамп не пьет и не курит, но при этом не ведет спортивный образ жизни и любит фастфуд. Он психически здоров, хотя СМИ и эксперты любят спекулировать на этот счет.

Ганн сделал свое предложение после первого медицинского обследования Трапа в качестве президента. "Я пожертвую 100 тысяч долларов в любимую благотворительную организацию Трампа, если он встанет на точные весы под наблюдением беспристрастного медицинского специалиста, которого мы оба одобрим. Никаких шуток", — написал режиссер. Он также поставил хэштег #GirtherMovement ("движение измерителей"), по аналогии с "движением рожденцев" (birther movement).

Эрик Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Richard Drew
Сын Трампа заявил, что никогда не видел никого энергичнее своего отца

Трамп на протяжении ряда лет был одним из лидеров неформального движения, доказывающего, что бывший президент США Барак Обама родился не в штате Гавайи, а в Кении, где родился его отец. Таким образом, Обама не соответствовал конституционным критериям избрания президентом, настаивали активисты. Сторонники этого движения получили в прессе США прозвище "рожденцев". Белый дом в итоге уступил требованиям движения, распространив копию свидетельства о рождении Обамы. Это произошло более чем через два года после вступления Обамы в должность. В ходе предвыборной кампании Трамп официально признал, что Обама родился в США.

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