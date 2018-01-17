Суд в Киеве продолжил рассмотрение дела против Януковича о госизмене

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости. Оболонский районный суд Киева продолжил в среду рассмотрение уголовного дела в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене.

На предыдущих заседаниях суд успел допросить 13 свидетелей обвинения. Среди прочих были допрошены экс-премьер Украины Арсений Яценюк и глава министерства внутренних дел Арсен Аваков, замглавы комитета парламента по вопросам нацбезопасности и обороны Юлий Мамчур, командующий Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко. Осталось допросить 31 свидетеля обвинения.

"Судебное заседание объявляется продолженным", — сказал председательствующий судья Владислав Девятко на заседании, которое транслирует сайт генпрокуратуры Украины.

Адвокат Януковича в начале заседания заявил, что сторона защиты готова передать стороне обвинения и суду список первой части свидетелей, которых они намерены допросить на заседании.

Ранее суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о вызове для допроса в качестве свидетеля президента Украины Петра Порошенко. Кроме того, суд планирует допросить в рамках процесса спикера Верховной рады Андрея Парубия, секретаря СНБО Александра Турчинова, бывшего главу совета министров Крыма Анатолия Могилева, экс-главу СБУ Валентина Наливайченко, бывшего посла Украины в Москве Юрия Ельченка.

Суд в конце июня 2017 года начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича приговора к пожизненному заключению. Экс-президент категорически отрицает свою вину.