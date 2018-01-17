Полиция установила личности погибших при обрушении домов в Антверпене

БРЮССЕЛЬ, 17 янв — РИА Новости, Александр Шишло. Установлены личности погибших при обрушении домов в бельгийском Антверпене, которое предположительно произошло из-за взрыва бытового газа, сообщили РИА Новости в среду в центральном комиссариате города.

"Личности погибших установлены. Это 39-летний бельгиец и 26-летний выходец из Афганистана, находившийся в Бельгии нелегально", — сказал собеседник агентства.

В понедельник вечером в результате взрыва, повлекшего обрушение домов в Антверпене, погибли два человека, 14 получили ранения, в том числе пятеро тяжелые и еще один из пострадавших находится в критическом состоянии. Одно из трехэтажных жилых зданий практически полностью разрушено, еще два получили серьезные повреждения.

Версия, что обрушение домов, произошло в результате взрыва бытового газа, пока не подтверждена, но она рассматривается как наиболее вероятная, сообщили в полиции. По факту взрыва прокуратура Антверпена проводит расследование, версия теракта не рассматривается, сообщали ранее в полиции.