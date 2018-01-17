Москва готова предложить площадку для переговоров Кабула и талибов*

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Москва призывает к скорейшему запуску прямых переговоров между властями Афганистана и талибами, готова предложить площадку для подобных консультаций, заявили в среду в МИД РФ.
"Опыт международных усилий по стабилизации в Афганистане доказывает неэффективность попыток силового решения проблем. Нужны серьезные шаги по запуску процесса национального примирения на основе резолюций СБ ООН", — добавили в МИД РФ.
При этом в дипведомстве напомнили, что Москва содействует налаживанию переговорного процесса как в рамках Московского формата, так и в составе Контактной группы "ШОС-Афганистан", которая недавно возобновила свою работу.
*Террористическая организация, запрещенная в России.