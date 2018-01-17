Москва готова предложить площадку для переговоров Кабула и талибов*

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Москва призывает к скорейшему запуску прямых переговоров между властями Афганистана и талибами, готова предложить площадку для подобных консультаций, заявили в среду в МИД РФ.

"Твердо выступаем за скорейшее начало прямых переговоров между правительством Исламской республики Афганистан и Движением талибов в интересах прекращения братоубийственной гражданской войны. Готовы предоставить для этого соответствующую площадку", — говорится в комментарии, размещенном на сайте МИД.

"Опыт международных усилий по стабилизации в Афганистане доказывает неэффективность попыток силового решения проблем. Нужны серьезные шаги по запуску процесса национального примирения на основе резолюций СБ ООН", — добавили в МИД РФ.

При этом в дипведомстве напомнили, что Москва содействует налаживанию переговорного процесса как в рамках Московского формата, так и в составе Контактной группы "ШОС-Афганистан", которая недавно возобновила свою работу.

*Террористическая организация, запрещенная в России.