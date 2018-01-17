Задержанный ранее в Азербайджане сотрудник РАН уже находится в России

БАКУ, 17 янв – РИА Новости. Научный сотрудник Института астрономии РАН Дмитрий Чулков, задержанный ранее в Азербайджане, уже находится в России, сообщил в среду РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в Баку Денис Апашкин.

Ранее сообщалось, что Чулков, в начале января приехавший в Азербайджан с туристическими целями, перестал выходить на связь после посещения пограничной зоны. В субботу он вышел на связь с родными, сообщила РИА Новости его мать. В посольстве РФ в Баку сообщили РИА Новости, что диппредставительство проинформировано местными властями о задержании россиянина, принимаются меры по его скорейшему возвращению на родину. Агентство АПА со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что Чулков был арестован на десять суток и будет отправлен на Родину.

"По имеющейся у посольства информации, гражданин России Дмитрий Чулков уже находится в Российской Федерации", — сообщил пресс-атташе.

Ранее мать Чулкова сообщила, что 3 января он прилетел прямым рейсом из Москвы в город Гянджа. Через два дня Чулков решил посетить озеро Гёйгёль в 50 километрах от Гянджа, и после этого перестал выходить на связь.

Хозяин гостиницы в Гяндже, где жил Чулков, ранее рассказал РИА Новости, что, по его данным, молодой человек был задержан после того, как зашел в охраняемую зону. После этого группа сотрудников госбезопасности приезжала к нему в гостиницу. Хозяина расспросили о постояльце и изъяли все вещи молодого человека.