В Мьянме в столкновениях с полицией погибли семь буддистов-сепаратистов

БАНГКОК, 17 янв – РИА Новости. Семь жителей штата Ракхайн в Мьянме, буддистов по вероисповеданию, погибли в результате столкновения демонстрантов с полицией, сообщает в среду сайт телеканала Channel News Asia.

Столкновение произошло утром в среду. Более 5000 буддистов, жителей Ракхайна, собравшихся на демонстрацию под националистическими сепаратистскими лозунгами, по неизвестной пока причине вступили в конфликт с полицейскими, сообщает телеканал. В ходе начавшейся потасовки демонстранты начали кидать в полицейских камни, ранив более 20 стражей порядка, после чего полицейские открыли огонь, говорится в сообщении. Семь демонстрантов погибли и 13 были ранены, сообщает Channel News Asia.

Буддисты-"араканцы" (Аракан – старое название штата Ракхайн) этнически родственны бирманцам, титульной нации Мьянмы, и являются коренным населением штата. Тем не менее, среди араканцев популярны сепаратистские настроения: с 1948 года, когда Мьянма (тогда Бирма) обрела независимость от Великобритании, в Ракхайне неоднократно возникали сепаратистские движения, требовавшие независимости для штата. Араканцы также часто вступают в конфликты с рохинджа (рохинья) – этническими бенгальцами-мусульманами, переселенными на территорию штата в конце XIX – начале XX века британскими колониальными властями. В Мьянме рохинджа официально считаются нелегальными мигрантами из Бангладеш и в большинстве не имеют мьянманского гражданства.

Одной из причин проведения пятитысячного митинга араканцев-буддистов могло стать заявление правительств Мьянмы и Бангладеш о начале процесса репатриации беженцев рохинджа в Ракхайн с территории Бангладеш, где они искали убежища во время массированной операции сил безопасности Мьянмы в августе–октябре прошлого года против исламских боевиков из числа рохинджа, нападавших на пограничные посты и расположения воинских частей мьянманской армии. По данным международных организаций, более 650 тысяч рохинджа бежали через границу в Бангладеш из Ракхайна с августа прошлого года.