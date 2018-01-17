Макмастер и глава МИД Узбекистана обсудили ситуацию в Афганистане

ТАШКЕНТ, 17 янв — РИА Новости. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел в Вашингтоне переговоры с советником президента США по национальной безопасности Гербертом Макмастером, стороны обсудили ситуацию в Афганистане, сообщает МИД Узбекистана.

"Шестнадцатого января делегация Республики Узбекистан во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым, находящаяся в США с рабочим визитом, провела в Вашингтоне встречу с советником президента США по национальной безопасности Гербертом Макмастером", — говорится в сообщении.

По данным узбекского МИДа, обсуждены состояние и перспективы двусторонних отношений, отдельные международные и региональные проблемы.

"В том числе развитие ситуации в Афганистане, вопросы взаимодействия в борьбе с современными вызовами и угрозами безопасности", — добавили во внешнеполитическом ведомстве страны.

Ранее МИД сообщал, что делегация Узбекистана 14-21 января находится в США, где в Нью-Йорке примет участие в ряде мероприятий Совета Безопасности ООН. В частности, Камилов будет участвовать в тематическом брифинге "Нераспространение оружия массового поражения: меры доверия" и открытых дебатах министерского уровня на тему "Построение регионального партнерства в Афганистане и Центральной Азии в качестве модели взаимозависимости безопасности и развития". Программой визита также предусмотрены узбекско-американские переговоры в Вашингтоне.