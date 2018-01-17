Казахстан и США обсудили сотрудничество в нефтегазовой сфере

АЛМА-АТА, 17 янв – РИА Новости. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, находящийся в США с официальным визитом, обсудил с американским министром энергетики Риком Перри вопросы сотрудничества в нефтегазовой и энергетической сфере, сообщила пресс-служба главы Казахстана.

По информации пресс-службы, во время встречи глава государства остановился на результатах, достигнутых в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом, а также положительно отметил сотрудничество Казахстана и США в нефтегазовой отрасли и рассказал о реализации проектов на Тенгизском и Кашаганском месторождениях.

"Президент Казахстана акцентировал внимание на необходимости наращивания инвесторами мощностей по переработке продукции в Казахстане", — говорится в сообщении.

Назарбаев рассказал о реализуемых в Казахстане проектах по развитию зеленой энергетики, а также проинформировал Перри об открытии Банка низкообогащенного урана.

В свою очередь министр энергетики США выразил признательность за встречу и назвал ключевые факторы, способствующие укреплению инвестиционного сотрудничества.

"В завершение стороны обменялись мнениями о дальнейшем развитии двусторонних отношений в нефтегазовой и энергетической сфере", — добавили в пресс-службе.