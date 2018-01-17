Сын Трампа заявил, что никогда не видел никого энергичнее своего отца

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Сын президента США Дональда Трампа Эрик прокомментировал результаты медицинского обследования главы государства, заявив, что никогда не видел никого энергичнее отца.Fox News.
Лечащий врач американского президента Рони Джексон во вторник выступил перед журналистами с подробным отчетом относительно физического и психического здоровья Дональда Трампа. Согласно выводам врача, Трамп полностью здоров, только ему не помешало бы скинуть несколько лишних килограммов и начать ежедневные физические упражнения.
Американскому президенту 71 год и семь месяцев, его вес составляет около 108 килограммов, рост — 190 сантиметров, в состоянии покоя его сердце совершает 68 ударов в минуту, а артериальное давление — 122 на 74. Всю свою жизнь Трамп не пьет и не курит, но при этом не ведет спортивный образ жизни и любит есть фастфуд. Он психически здоров, хотя СМИ и эксперты любят спекулировать на этот счет.
Впервые в качестве президента Трамп прошел медицинское обследование в пятницу, 12 января, в национальном медцентре ВМС США имени Уолтера Рида.