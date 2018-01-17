Сын Трампа заявил, что никогда не видел никого энергичнее своего отца

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Сын президента США Дональда Трампа Эрик прокомментировал результаты медицинского обследования главы государства, заявив, что никогда не видел никого энергичнее отца.

"Во-первых, я не помню, чтобы у него когда-либо была простуда. Во-вторых, у него больше энергии, чем у любого человека, которого я когда-либо встречал за свою жизнь. Он обгонит в работе кого угодно. Он невероятный человек", — заявил Эрик Трамп в интервью телеканалу Fox News

Лечащий врач американского президента Рони Джексон во вторник выступил перед журналистами с подробным отчетом относительно физического и психического здоровья Дональда Трампа. Согласно выводам врача, Трамп полностью здоров, только ему не помешало бы скинуть несколько лишних килограммов и начать ежедневные физические упражнения.

Американскому президенту 71 год и семь месяцев, его вес составляет около 108 килограммов, рост — 190 сантиметров, в состоянии покоя его сердце совершает 68 ударов в минуту, а артериальное давление — 122 на 74. Всю свою жизнь Трамп не пьет и не курит, но при этом не ведет спортивный образ жизни и любит есть фастфуд. Он психически здоров, хотя СМИ и эксперты любят спекулировать на этот счет.

Впервые в качестве президента Трамп прошел медицинское обследование в пятницу, 12 января, в национальном медцентре ВМС США имени Уолтера Рида.