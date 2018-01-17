Площадь масляного загрязнения близ Китая достигла 109 квадратных километров

ПЕКИН, 17 янв – РИА Новости. Два масляных пятна общей площадью около 109 километров образовались после крушения и затопления иранского нефтяного танкера в Восточно-Китайском море, говорится в сообщении Государственного океанологического управления КНР.
Сотрудники управления утром 16 января зафиксировали в двух километрах к северу от места затопления танкера масляное пятно длиной 9 километров и шириной 50-500 метров. Второе пятно длиной шесть километров и шириной один километр было обнаружено в 19 километрах к северо-западу от места ЧП.
Вместе с тем, согласно снимкам со спутников дистанционного наблюдения, площадь концентрированной замасленной зоны составляет около 69 квадратных километров, еще около 40 километров — с меньшим содержанием загрязнения.
В заявлении отмечается, что специалисты управления продолжат работы по мониторингу и контролю за ситуацией в зоне происшествия.
Тем временем, по сообщению газеты South China Morning Post, власти Китая намерены направить дайверов к месту затопления танкера для устранения утечек на маслопроводах затонувшего танкера, чтобы минимизировать ущерб морской экологии.