Папа Римский встретился с жертвами сексуального насилия

МЕХИКО, 17 янв – РИА Новости. Папа Римский Франциск встретился во вторник с людьми, ставшими жертвами сексуального насилия со стороны чилийских католических священников.

"Встреча прошла в абсолютно частной форме, там не было никого больше – только папа и жертвы (насилия)", — приводит мексиканский портал Excelsior заявление представителя Ватикана Грега Бурка.

Ранее папа Римский встретился с президентом Чили Мишель Бачелет. На встрече он принес публичные извинения за священников-педофилов в южноамериканской стране.

"Я не могу не выразить свою боль и стыд, которые чувствую перед лицом невосполнимого вреда детям со стороны служителей церкви", — сказал понтифик.