В Черногории террорист ИГ* получил полгода тюрьмы

БЕЛГРАД, 17 янв — РИА Новости. Уроженец черногорского города Улцинь Хамид Бехарович приговорен Высшим судом Подгорицы к шести месяцам тюремного заключения за участие в террористической группировке "Исламское государство"*, сообщила пресс-служба суда.

Это первый подобный случай в Черногории. Бехарович состоял в ИГ* с апреля 2015 по май 2016 года. По данным прокуратуры, обвиняемый вместе с подругой и их совместной дочерью, которой на тот момент было полтора года, уехал в Стамбул, где вступил в контакт с членами ИГ*.

Отмечается, что на отъезд его вдохновил Мирза Хаклай из Подгорицы, убитый в Сирии в 2015 году. Из Турции через незаконный пограничный переход Бехаровича с семьей перебросили в Сирию на территорию под контролем ИГ*. Там ему был предоставлен дом, где он принимал других бойцов террористической организации и многократно посещал сторожевые объекты террористов на границе с Турцией, где использовал оружие.

По возвращении из Турции в сентябре 2016 года участник ИГ* был задержан в аэропорту Подгорицы, провел под арестом 30 дней и был выпущен на свободу.

Поездку в Сирию на территорию ИГ* Бехарович на суде оправдывал религиозными мотивами, а также настаивал, что не воевал в Сирии и не видел боев. Тем не менее, обвиняемый вину частично признал.

В кратком интервью газете Vijesti возле здания суда Бехарович сообщил, что вернулся в Черногорию через Турцию, потому что сирийский приграничный город, где он находился, после мирного периода стал подвергаться регулярным бомбардировкам. Он также сообщил, что не станет обжаловать приговор и что обвинительный акт построен исключительно на его признательных показаниях, которые он дал без всякого принуждения.

* Запрещенная в России террористическая организация