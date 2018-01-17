Глава МИД Канады рассказала, как оценивать итоги межкорейских переговоров

ВАШИНГТОН, 17 янв — РИА Новости. Мировое сообщество должно проявлять сдержанность при оценке межкорейских переговоров, заявила во вторник глава МИД Канады Христя Фриланд.

"Мы поздравляем Южную Корею с межкорейским диалогом, который начался в этом месяце. Я думаю, мы должны быть сдержаны в оценках достигнутого прогресса. Но переговоры — это хорошо", — сказала она на пресс-конференции в Ванкувере после встречи по КНДР.

Трансляцию пресс-конференции вел сайт госдепартамента США.

На прошлой неделе между КНДР и Южной Кореей впервые с 2015 года состоялись переговоры высокопоставленных чиновников — председателя комитета по мирному объединению КНДР Ли Сон Гвона и министра по делам национального объединения Южной Кореи Чо Мён Гюна. Стороны договорились об участии северокорейских спортсменов в ОИ-2018, которые пройдут с 9 по 25 февраля. Ранее в понедельник Сеул и Пхеньян согласились провести очередные рабочие переговоры по участию спортсменов из КНДР в Олимпиаде 17 января.