Тиллерсон заявил о единстве позиций США и Южной Кореи по КНДР

ВАШИНГТОН, 17 янв – РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон опроверг мнение о том, что политика США и Южной Кореи в отношении КНДР не совпадает, по его словам, разногласий у сторон нет.

"Что касается каких-либо разночтений в подходах США и Республики Корея, их нет", — заявил Тиллерсон на пресс-конференции по итогам встречи в Ванкувере по проблеме КНДР.

Он сообщил, что в ходе прошедших в Ванкувере совещаний южнокорейская сторона многократно выразила согласие с подходом "максимального давления" на КНДР и "даже пошла дальше санкций СБ ООН, наложив односторонние санкции в поддержку кампании максимального давления и задержала два судна за нарушение санкций".

"Мы полностью согласны в том, что кампания максимального давления является верной стратегией… которая нацелена на то, чтобы принудить Северную Корею стать достойным доверия партнером по переговорам на пути денуклеаризации полуострова", — отметил Тиллерсон. Госсекретарь подчеркнул, что США и Южная Корея работают над этой целью и тактики союзников совпадают.

На прошлой неделе между КНДР и Южной Кореей впервые с 2015 года состоялись переговоры высокопоставленных чиновников — председателя комитета по мирному объединению КНДР Ли Сон Гвона и министра по делам национального объединения Южной Кореи Чо Мён Гюна. Стороны договорились об участии северокорейских спортсменов в ОИ-2018, которые пройдут с 9 по 25 февраля. Ранее в понедельник Сеул и Пхеньян согласились провести очередные рабочие переговоры по участию спортсменов из КНДР в Олимпиаде 17 января.