Тиллерсон не стал комментировать возможность ограниченного удара по КНДР

ВАШИНГТОН, 17 янв — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон отказался комментировать возможность ограниченного военного удара по КНДР.
"Я не буду комментировать вопросы, относительно которых еще не принято решение", — сказал госсекретарь США.
В ряде американских СМИ со ссылкой на военные источники обсуждалась возможность ограниченного удара неядерными средствами по КНДР. Утверждалось, что военные США надеются на позитивный исход подобного удара, несмотря на доказанное наличие у КНДР ядерного оружия.