Глава МИД Канады рассказала о результатах конференции по КНДР

ВАШИНГТОН, 17 янв — РИА Новости. Страны-участники прошедшей в Ванкувере конференции по КНДР договорились добиваться выполнения Северной Кореей наложенного ООН санкционного режима, заявила глава МИД Канады Христя Фриланд.

"Двадцать представленных здесь стран согласились о необходимости работать вместе для того, чтобы обеспечить строгое соблюдение введенных в отношении Северной Кореи санкций. Мы также договорились, что мы должны предпринять существенные шаги, чтобы не позволить Северной Корее нарушать санкции", — заявила Фриланд на пресс-конференции по итогам встречи в Ванкувере по проблеме КНДР.

Трансляция пресс-конференции ведется на сайте госдепартамента.