Тиллерсон заявил, что единство США и России по КНДР останется неизменным

ВАШИНГТОН, 17 янв – РИА Новости. Единство США, РФ и Китая по ядерной проблеме КНДР останется неизменным, несмотря на усилия Пхеньяна, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Есть одна политика и одна цель – это полная, контролируемая и необратимая денуклеаризация Корейского полуострова. Наше единство и общие цели с другими (странами — ред) в регионе, особенно с Россией и Китаем, останутся неизменными, несмотря на частные попытки Северной Кореи разделить нас и посеять раздор", — сказал Тиллерсон на пресс-конференции по итогам встречи в Ванкувере по проблеме КНДР.

Трансляция пресс-конференции ведется на сайте госдепартамента.