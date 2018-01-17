МИД Канады заявил, что участники конференции по КНДР не хотят смены режима

ВАШИНГТОН, 17 янв — РИА Новости. Страны-участники конференции по Северной Корее в Ванкувере не несут угрозу жителям КНДР и не хотят падения ее режима, заявила глава МИД Канады Христя Фриланд.

"Мы как группа не враждебны к Северной Корее или ее народу и не ищем смены или падения режима. Мы хотим мирно разрешить этот кризис и достичь того, что отвечает нашим общим интересам – безопасности и стабильности на Корейском полуострове", — заявила Фриланд на пресс-конференции по итогам встречи в Ванкувере по проблеме КНДР.

Трансляция пресс-конференции ведется на сайте госдепартамента.