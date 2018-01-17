В Мексике заявили об отсутствии доказательств вмешательства России в выборы

МЕХИКО, 17 янв – РИА Новости. Правительство Мексики не имеет никаких свидетельств, указывающих на вмешательство России или Венесуэлы в выборный процесс 2018 года в латиноамериканской стране, заявил во вторник официальный представитель правительства Мексики Эдуардо Санчес.

"Я знаю о журналистских версиях на эту тему, однако я ничего не знаю о каких-либо доказательствах, которые были бы приведены по данному поводу", — заявил Санчес.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Герберт Макмастер заявлял, что США видят первые признаки "российского вмешательства" в выборы президента Мексики, которые назначены на 1 июля 2018 года. Национальный лидер правящей Институционно-революционной партии (ИРП) Мексики Энрике Очоа заявил, что международные СМИ "задокументировали" российские и венесуэльские интересы в поддержке кандидата от левых сил Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.

По словам Санчеса, у Мексики есть возможности противостоять вмешательству в выборный процесс с использованием интернета.

Всеобщие выборы пройдут в Мексике 1 июля 2018 года. Все основные политические силы Мексики уже заявили своих кандидатов на пост главы государства на выборах. Правящую ИРП будет представлять бывший министр финансов Хосе Антонио Меаде в коалиции с двумя другими политическими силами — "Зеленой экологической партией Мексики" и "Новым альянсом".

От левых сил на выборы пойдет представитель партии "Морена" Андрес Мануэль Лопес Лопеса, которые уже участвовал два раза в выборах президента. Рикардо Анайя идет кандидатом от коалиции "Гражданский фронт за Мексику", в который вошли Партия национального действия и Партия демократической революции.