В США Сенат почти обеспечил возобновление программы слежки за иностранцами

ВАШИНГТОН, 17 янв — РИА Новости. Сенат конгресса США практически обеспечил возобновление срока действия закона о слежке за иностранцами (FISA), свидетельствуют результаты процедурного голосования.

Сенат обеспечил более 60 голосов для того, чтобы прекратить дебаты по законопроекту. Это лишило противников закона во главе с сенатором Рэндом Полом возможности устроить ему обструкцию путем непрекращающихся дебатов (филибастер). Для последующего принятия закона, уже одобренного палатой представителей, потребуется простое большинство голосов.

Ранее палата представителей отклонила поправку к закону, которая требовала наличия ордера у спецслужб, чтобы знакомиться с коммуникациями американцев, которые оказываются в базах данных слежки за иностранцами.

Существование масштабных программ слежки американских спецслужб раскрыл для широкой публики в 2013 году экс-сотрудник ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден. По его данным, американские спецслужбы стремятся перехватывать и анализировать практически любые формы звонков и электронных сообщений по всему миру.

В американском обществе с тех пор идет дискуссия о допустимости слежки за американцами в рамках этих программ. В конгрессе не возражают против слежки за иностранцами. Представители спецслужб заверяют, что не осуществляют слежку за американцами сознательно и что данные американцев оказываются в базах по случайности.

Спецслужбы США заявляют также, что с помощью данных программ удалось предотвратить немало терактов в США, но отказываются говорить, о каких терактах идет речь.