В США бывшего агента ЦРУ арестовали за незаконное хранение секретных данных

ВАШИНГТОН, 17 янв — РИА Новости. Власти США арестовали бывшего агента ЦРУ, которого обвиняют в незаконном хранении секретной информации, сообщила во вторник пресс-служба министерства финансов.

53-летний Джерри Чун Шин Ли был арестован в понедельник по прибытии в Нью-Йорк. Как отмечается, он является натурализованным гражданином США и живет в Гонконге. На ЦРУ Джерри Чун Шин Ли работал с 1994 года и имел дело с секретной информацией.

"Согласно судебным документам, в августе 2012 года Ли с семьей покинули Гонконг, чтобы вернуться в США. Во время поездки он останавливался в гостиницах на Гавайях и в штате Виргиния. С разрешения суда агенты ФБР проводили у него обыски и выявили незаконное хранение материалов, связанных с национальной обороной", — говорится в сообщении минюста.

По данным ведомства, речь идет о "двух небольших блокнотах, в которых от руки была записана секретная информация, в том числе реальные имена и номера телефонов агентов ЦРУ, работавших под прикрытием, детали их встреч" и другая подобная информация.

Как отметили в минюсте, во вторник Ли впервые предстал перед судом в Нью-Йорке. Ему предъявлены обвинения в незаконном хранении информации по национальной обороне, максимальное наказание в случае признания вины — 10 лет тюрьмы.