МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Комитет по разведке палаты представителей США вызвал бывшего советника президента Дональда Трампа Стивена Бэннона в суд после его отказа отвечать на ряд вопросов на слушании в связи с расследованием "вмешательства РФ" в выборы, сообщает издание Hill со ссылкой на источники.
По данным источников издания, "Бэннон не сразу ответил на повестку, которая предусматривает как дачу показаний, так и предоставление документов".
На прошлой неделе Бэннон был вызван в суд для выступления перед большим жюри по запросу спецпрокурора по расследованию "российского вмешательства" Роберта Мюллера.
Президент Владимир Путин обращал внимание на то, что США по всему миру вмешиваются в чужие политические процессы, но обижаются на Россию, которая якобы вмешалась в их выборы, хотя на деле для Москвы такое вмешательство не имеет смысла.