В США Бэннона вызвали в суд после отказа отвечать на вопросы, сообщили СМИ

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Комитет по разведке палаты представителей США вызвал бывшего советника президента Дональда Трампа Стивена Бэннона в суд после его отказа отвечать на ряд вопросов на слушании в связи с расследованием "вмешательства РФ" в выборы, сообщает издание Hill со ссылкой на источники.

Ранее сообщалось, что Бэннон, выступая перед комитетом палаты представителей в связи с расследованием "российского вмешательства" в выборы президента США, по распоряжению Белого дома отказался отвечать на ряд вопросов, связанных с его деятельностью в американской администрации и во время переходного периода.

По данным источников издания, "Бэннон не сразу ответил на повестку, которая предусматривает как дачу показаний, так и предоставление документов".

На прошлой неделе Бэннон был вызван в суд для выступления перед большим жюри по запросу спецпрокурора по расследованию "российского вмешательства" Роберта Мюллера.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

Президент Владимир Путин обращал внимание на то, что США по всему миру вмешиваются в чужие политические процессы, но обижаются на Россию, которая якобы вмешалась в их выборы, хотя на деле для Москвы такое вмешательство не имеет смысла.