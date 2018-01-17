Белый дом пообещал проинформировать о премиях "самым бесчестным СМИ года"

ВАШИНГТОН, 17 янв — РИА Новости. Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что проинформирует журналистов о возможном мероприятии по присуждению премий "самым бесчестным СМИ года", которую анонсировал американский президент Дональд Трамп.

Ранее Трамп объявил о присуждение премий "самым бесчестным и продажным СМИ года".

"Мы будем информировать вас о деталях по этому возможному мероприятию и как оно будет выглядеть", — сказала она.

Трамп еще во время предвыборной кампании начал войну со СМИ, многие из которых, по его словам, являются "фейковыми". Подавляющее большинство СМИ на выборах поддерживали оппонента Трампа Хиллари Клинтон и продолжают критическое освещение администрации после вступления президента в должность.

Американский лидер регулярно обрушивается в Twitter на такие критически настроенные к нему издания, как New York Times, Washington Post, а также телеканал CNN.