Врач назвал причину хорошего здоровья Трампа

ВАШИНГТОН, 17 янв — РИА Новости. У президента США Дональда Трампа "великолепные гены", несмотря на то, что он не выполняет на ежедневной основе физические упражнения и ест фаст-фуд, заявил журналистам на брифинге во вторник его лечащий врач Рони Джексон.

"Он хороший пациент. Он следует медицинским указаниям", — сказал врач. Он подтвердил, что у Трампа нет когнитивных или ментальных проблем.

Джексон отметил, что у Трампа нет программы ежедневных упражнений, и он "работает над этим". "Несмотря на это… что меня впечатляет, у него очень много энергии и стойкости", — заявил он.

Врач объяснил, что он увидел, насколько много у президента энергии во время зарубежных поездок. По его словам, другие представители администрации могут жаловаться на усталость из-за разницы во времени. "И у президента больше энергии и стойкости, чем у кого бы то ни было там (во время поездок — ред.). Он тот, кто говорит, что мы это не пропустим, мы не сделаем это, мы будем придерживаться графика", — добавил Джексон.

Один из журналистов задался вопросом, как президент, употребляя фаст-фуд и кока-колу, не выполняя при этом упражнения, находится в такой хорошей форме. "Я не знаю. У него великолепные гены", — ответил врач.

Джексон рассказал, что Трамп, "вероятно, не проживет 200 лет, но средняя продолжительность жизни, определенно, не меньше остальных мужчин".