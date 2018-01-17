Президент Сербии посетит Косово на фоне убийства Ивановича, сообщили СМИ

БЕЛГРАД, 17 янв – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в предстоящие субботу и воскресенье планирует посетить Косово и Метохию на фоне убийства одного из лидеров косовских сербов Оливера Ивановича, сообщило агентство Танюг со ссылкой на кабинет главы государства.

Визит Вучича призван поддержать живущих в самопровозглашенной республике сербов. Утром во вторник бывший заместитель министра по делам Косово и Метохии в правительстве Сербии и один из лидеров косовских сербов Оливер Иванович был убит в городе Косовска-Митровица. Иванович в последнее время возглавлял политическое движение "Свобода, демократия и правосудие".

"Президент Вучич в субботу посетит Косовска-Митровицу, затем Грачаницу и Лапле-Село, чтобы поговорить с сербами в Косово и Метохии", — передает агентство полученную в кабинете главы государства информацию.

Ранее директор канцелярии по Косово и Метохии в правительстве Сербии Марко Джурич сообщил, что президент Вучич планирует посетить соотечественников в Косово.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику признали более 100 государств-членов ООН, не признают Сербия, Россия, Китай, Испания, Греция и ряд других государств.