В Финляндии начинается досрочное голосование на выборах президента

ХЕЛЬСИНКИ, 17 янв — РИА Новости. Досрочное голосование начинается в среду на президентских выборах в Финляндии, сообщает министерство юстиции страны.

Выборы президента Финляндии намечены на 28 января 2018 года.

"Лицо, имеющее право голоса, может принять участие в процессе голосования либо заранее, либо в день выборов. Досрочное голосование начинается за 11 дней до дня проведения выборов", — говорится в сообщении.

Участки досрочного голосования расположены, в частности, в супермаркетах, библиотеках и почтовых отделениях по всей стране. За рубежом граждане Финляндии могут проголосовать досрочно в дипломатических представительствах, уточняет ведомство.

Помимо действующего президента — Саули Ниинистё, на главный пост в стране претендуют: депутат парламента, кандидат от Социально-демократической партии Туулу Хаатайнен, кандидат от партии "Истинные финны" Лаура Хухтасаари, Пекка Хаависто от партии "Союз зеленых", Мерья Кюллёнен от "Левого союза", Нильс Торвальдс от Шведской народной партии, экс-премьер Матти Ванханен от "Финляндского центра", член Европарламента Пааво Вяюрюнен.

Ожидается, что выборы пройдут в один тур, но в случае необходимости проведения второго тура, он намечен на 11 февраля.