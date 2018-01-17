Македонии попытаются найти новое название

ООН, 17 янв — РИА Новости. Новое название для Македонии попытаются найти в ООН. Переговоры представителей Греции и Македонии при участии спецпредставителя ООН возобновятся в среду.

Спор двух соседей из-за названия Македонии длится с 1991 года — с момента выхода македонцев из состава Югославии. Греция добивается изменения названия республики, чтобы ее не путали с граничащей греческой областью Македония, и блокирует вступление Скопье в ЕС и НАТО. Название, с которым страна была принята в ООН в 1993 году — Бывшая югославская Республика Македония (БЮРМ) Афины также не устраивает.

Вопрос пытается урегулировать спецпредставитель генсека ООН Мэтью Нимиц. Накануне он заявил, что предложит на переговорах несколько названий, уже обсуждавшихся в прошлом, но не стал говорить, каких именно. Нимиц отметил, что всегда можно увидеть положение вещей другим образом и в новом измерении, чем прежде.

В последнее время в СМИ появились сообщения, что в Скопье отвергли предложение Греции назвать республику "Вардари" и сейчас наиболее вероятным вариантом является "Новая Македония". Однако источник РИА Новости в правительственных кругах Греции ранее категорически опроверг это.

"Никакие названия вообще не обсуждались. Греция никогда не предлагала свои варианты", — сказал источник. По его словам, с начала 1990-х годов было с десяток вариантов названий, и некоторые из них будут обсуждать на встрече в ООН. Переговорщиком от Греции будет Адамантиос Василакис, от Скопье — Васко Наумовски.

В секретариате ООН пока не стали озвучивать возможные варианты разрешения ситуации, отметив деликатность вопроса. "Я не хочу предвосхищать итог. Конечно, мы приветствуем сам факт, что стороны встретятся с Мэттью Нимицем", — заявил накануне официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

В Македонии исход встречи также прогнозировать не спешат, однако ожидания с ней явно связывают большие. Как заявил ранее на этой неделе глава македонского МИД Никола Димитров, Скопье рассчитывает, что Евросоюз в июне назначит дату начала переговоров о вступлении страны-кандидата в случае успешного разрешения спора о названии бывшей югославской республики.

Ранее из Афин и Скопье уже звучали заявления о возможности решить вопрос о названии в первой половине 2018 года. На прошлой неделе министры иностранных дел Греции Никос Котзиас и БЮРМ Никола Димитров на встрече с Салониках обсудили подготовку к переговорам в Нью-Йорке. А в конце января в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе ожидается встреча премьер-министров двух стран Алексиса Ципраса и Зорана Заева.

Как заявляли РИА Новости дипломатические источники в Афинах, на Скопье осуществляется сильное давление со стороны США и НАТО, чтобы до саммита НАТО 11-12 июля 2018 года решить вопрос с вступлением БЮРМ в Североатлантический альянс.

Попытки решить спор о наименовании БЮРМ возобновились в последние месяцы. На это обратил внимание глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, "эти усилия были долго в полуспящем состоянии, и активизировались только тогда, когда США решили, что Македония должна быть в НАТО".

По его словам, "речь идет совсем не о том, чтобы учесть какие-то общие специфические черты двух близких народов, а о том, чтобы одну из этих стран обязательно сделать членом НАТО". При этом он подчеркнул, что так как Греция уже является членом НАТО, на уступки будет вынуждена пойти Македония.