БЕЛГРАД, 17 янв – РИА Новости. Совет безопасности самопровозглашенной республики Косово во вторник выразил готовность просить о помощи в расследовании убийства сербского политика Оливера Ивановича зарубежные службы, в том числе ФБР, передает Радио и телевидение Косово (РТК).
"Совет безопасности постановил, что в случае, если возникнет потребность или экспертиза в расследовании дела, может быть запрошена и профессиональная помощь известных международных служб, особенно ФБР из США", — говорится в сообщении телеканала.
Отмечается также, что полиция самопровозглашенной республики Косово создала специальную группу для расследования убийства сербского политика. При этом нынешнюю ситуацию в Косово члены совета нацбезопасности оценили как "стабильную и мирную".
Днем президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград не испытывает большого доверия к следственным органам в Косово, территорию которого не контролирует с 1999 года. По словам Вучича, если косовские органы не в состоянии расследовать это преступление, к следствию должны подключиться сербские службы.
Бывший заместитель министра по делам Косово и Метохии в правительстве Сербии и один из лидеров косовских сербов Оливер Иванович был убит во вторник утром в городе Косовска-Митровица. Иванович в последнее время возглавлял политическое движение "Свобода, демократия и правосудие".