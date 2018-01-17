БЕЛГРАД, 17 янв – РИА Новости. Совет безопасности самопровозглашенной республики Косово во вторник выразил готовность просить о помощи в расследовании убийства сербского политика Оливера Ивановича зарубежные службы, в том числе ФБР, передает Радио и телевидение Косово (РТК).

Совет нацбезопасности непризнанного государства был созван во вторник по инициативе премьера Рамуша Харадиная. Ранее президент самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи и правительство официально во вторник осудили убийство влиятельного сербского политика Оливера Ивановича и призвали правоохранительные органы как можно скорее раскрыть преступление.

"Совет безопасности постановил, что в случае, если возникнет потребность или экспертиза в расследовании дела, может быть запрошена и профессиональная помощь известных международных служб, особенно ФБР из США", — говорится в сообщении телеканала.

Отмечается также, что полиция самопровозглашенной республики Косово создала специальную группу для расследования убийства сербского политика. При этом нынешнюю ситуацию в Косово члены совета нацбезопасности оценили как "стабильную и мирную".

Днем президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград не испытывает большого доверия к следственным органам в Косово, территорию которого не контролирует с 1999 года. По словам Вучича, если косовские органы не в состоянии расследовать это преступление, к следствию должны подключиться сербские службы.

Бывший заместитель министра по делам Косово и Метохии в правительстве Сербии и один из лидеров косовских сербов Оливер Иванович был убит во вторник утром в городе Косовска-Митровица. Иванович в последнее время возглавлял политическое движение "Свобода, демократия и правосудие".