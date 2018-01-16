Бизнес-партнера Манафорта Рика Гейтса освободили из-под домашнего ареста

ВАШИНГТОН, 16 янв — РИА Новости. Бизнес-партнера экс-главы предвыборного штаба президента США Рика Гейтса освободили из-под домашнего ареста, следует из документов суда.

В постановлении суда сообщается, что "10 января 2018 года (Гейтс) освобожден из-под домашнего ареста". Экс-глава предвыборного штаба президента США Пол Манафорт при этом остается под домашним арестом.

Ранее спецпрокурор по "российскому делу" Роберт Мюллер обвинил Манафорта и его делового партнера Гейтса в отмывании десятков миллионов долларов, полученных от лоббистской деятельности в интересах правительства Украины. Также Манафорт и Гейтс обвиняются в том, что не зарегистрировались для этой деятельности в качестве иностранных агентов.

Манафорт в ответ подал иск, заявляя, что Мюллер превысил полномочия, в которые входило лишь расследование предполагаемого российского вмешательства в выборы. Манафорт требует у суда "издать решение, которое препятствует господину Мюллеру вести расследование каких-либо дел помимо его полномочий, полученных при назначении".

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с Россией, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в министерстве юстиции и в конгрессе. Мюллер пока что выдвинул обвинения против Манафорта и Гейтса в незаконной лоббистской деятельности в интересах Украины. Также обвинения в даче ложных показаний выдвинуты против экс-помощника президента Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна и экс-советника штаба Трампа Джорджа Пападопулоса. В обвинительных заключениях нет данных о "российском вмешательстве" или "сговоре Трампа с Россией".