В Совфеде объяснили, зачем США нужны разговоры о "российском вмешательстве"

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Заявления министерства внутренней безопасности США о том, что Россия может вмешиваться в парламентские выборы 2018 года, рассчитаны "на внутреннего пользователя", считает первый замглавы международного комитета Совфеда РФ Владимир Джабаров.

"Понятно, что это полная глупость, мы сейчас заняты своими выборами, которые пройдут в марте текущего года", — сказал Джабаров РИА Новости во вторник.

"И кому вообще нужны их выборы? Понятно, что от того, что в конгресс выберут сенатора "Х" или "Y", ничего не изменится", — добавил парламентарий. По его словам, на таких заявлениях американские политики пытаются заработать себе дополнительные очки и поднять градус накала избирательной кампании.

В США в ноябре 2018 года пройдут промежуточные выборы. Будет избран новый состав палаты представителей конгресса и треть сената, а также ряд губернаторов и местных законодательных собраний.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

Президент РФ Владимир Путин обращал внимание на то, что США по всему миру вмешиваются в чужие политические процессы, но обижаются на Россию, которая якобы вмешалась в их выборы, хотя на деле для РФ такое вмешательство не имеет смысла.