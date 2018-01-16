США поддерживают экономику благодаря военным конфликтам, считают в Совфеде

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Стремясь к дестабилизации ситуации в "горячих точках" в мире, в Сирии, на Корейском полуострове, США стремятся поддержать свою экономику за счет военных заказов и развития оборонно-промышленного комплекса (ОПК), считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

Ранее глава госдепартамента Рекс Тиллерсон заявил о том, что в ситуации с КНДР США выступают против "плана двойной заморозки". В свою очередь МИД Японии заявил о том, что Токио призывает страны разорвать дипотношения с КНДР.

"Американцы стремительно теряют политический вес в мире, они нигде и ни в чем не достигают успеха, будь то ситуации в Сирии или на Корейском полуострове. И сейчас они мечутся, избирая экстравагантные пути, чтобы в очередной точке мира возник вооруженный конфликт", — сказал Джабаров РИА Новости во вторник.

Он отметил, что как только обе Кореи стали договариваться, США выразили обеспокоенность налаживанием мирного процесса, они хотят опять повысить напряженность вокруг полуострова. Сенатор напомнил, что ранее американцы опубликовали ядерную доктрину, "они опять хотят устроить ядерный шантаж всего мира".

Джабаров подчеркнул, что значительная часть промышленности США — это ОПК. "Им нужно загружать свои производственные мощности, они решают свои экономические вопросы военным путем, за счет разжигания военных конфликтов в других странах", — добавил он.