В ООН рассказали об ожиданиях от следующего раунда межсирийских переговоров

ООН, 15 янв — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш ожидает, что в ходе следующего раунда переговоров по урегулированию кризиса в Сирии удастся выстроить конструктивный диалог между сторонами конфликта.

На пресс-конференции во вторник он заявил о необходимости активизировать женевский процесс по урегулированию сирийского кризиса.

"Мы не жалеем усилий, чтобы вдохнуть жизнь в женевский процесс и добиться того, чтобы правительство и оппозиция внесли позитивный вклад, и процесс продвинулся дальше", — сказал Гутерреш. Он вновь подчеркнул, что восьмой раунд переговоров закончился безрезультатно.

"Новая встреча была созвана в Женеве, или в другом месте недалеко от Женевы, и мы надеемся, что на этот раз будет возможно выстроить конструктивный диалог между правительством и оппозицией", — подчеркнул генсек.

Девятый раунд межсирийских переговоров под эгидой ООН может состояться 25 января вместо 21-го. Об этом заявил РИА Новости участник платформы "Каир" и Сирийской комиссии по переговорам (СКП) Джамаль Сулейман. При этом ранее ООН опровергла информацию о проведении "Женевы-9" по Сирии в начале следующей недели в Монтрё. Представитель женевского офиса ООН Алессандра Белуччи заявила, что работа по проведению раунда в январе ведется.

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