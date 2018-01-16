В ПАСЕ подтвердили, что получили письмо от Володина и Матвиенко

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. В ПАСЕ подтвердили факт получения письма от спикеров обеих палат российского парламента Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина.
Ранее стало известно, что спикеры палат российского парламента направили в Ассамблею письмо.
Собеседник РИА Новости в ПАСЕ указал, что "мы только что получили письмо спикеров обеих палат российского парламента, в котором они подтверждают готовность Федерального собрания России принять участие в специальном комитете Бюро по теме "Роль и миссия Парламентской ассамблеи" в Страсбурге 23 января 2018 года по приглашению президента ПАСЕ Стеллы Кириакидес".
Во вторник первый вице-спикер ГД Иван Мельников сообщил, что вице-спикер ГД Петр Толстой и глава международного комитета СФ Константин Косачев впервые с момента кризиса 2016 года примут участие в заседании комиссии по рассмотрению вопроса гармонизации органов Совета Европы. Поездка планируется на 23 января. С 22 по 26 января в ПАСЕ будет проходить январская сессия.
"Мандат комитета заключается в обсуждении будущего функционирования Ассамблеи, включая необходимость согласования правил двух статутных органов — Комитета министров и Ассамблеи", — пояснил он. По словам Кокса, комитет должен будет отчитаться о своей работе перед Ассамблеей до конца 2018 года.