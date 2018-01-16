Медики рассказали о результатах вскрытия тела убитого в Косово политика

БЕЛГРАД, 16 янв – РИА Новости. Вскрытие тела влиятельного сербского политика Оливера Ивановича, убитого во вторник в Косово, показало, что к смерти привели шесть огнестрельных ранений из пистолета югославского производства, сообщил журналистам директор больницы в Северной Косовска-Митровице Милан Иванович.

По словам врача, группа специалистов, в которую вошли представители миссии ЕС по верховенству закона (EULEX), института судебной медицины в Приштине и медицинского факультета в Косовска-Митровице утвердили, что в Ивановича шесть раз попали из пистолета югославского производства Zastava М70 калибра 9 миллиметров.

"Есть шесть входных отверстий и четыре на выходе, две пули остались в теле. Все раны – в нижней части грудной клетки", — цитирует агентство Танюг заявление директора больницы.

После проведенных процедур тело было передано родственникам Ивановича и в настоящее время находится в его доме в Косовска-Митровице, куда люди продолжают нести цветы и выражать соболезнования близким. В среду останки Ивановича будут доставлены Белград для похорон на центральном Новом кладбище города.

Утром во вторник бывший заместитель министра по делам Косово и Метохии в правительстве Сербии и один из лидеров косовских сербов Оливер Иванович был убит в результате покушения в городе Косовска-Митровица. Иванович в последнее время возглавлял политическое движение "Свобода, демократия и правосудие".