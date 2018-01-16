В Минобре отреагировали на слухи об увольнении выпускников МГИМО в Польше

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Информация в СМИ о возможности увольнения выпускников МГИМО из МИД Польши "не лезет ни в какие ворота", заявил во вторник журналистам в кулуарах Гайдаровского форума замминистра образования и науки Павел Зенькович.

"Я не могу комментировать. Я сам лично учился когда в МГИМО, у нас были ребята-поляки, очень хорошие ребята. Честно говоря, уже ни в какие ворота это не лезет. Просто ни в какие ворота", — сказал Зенькович.

Ранее радиостанция RMF FM со ссылкой на собственные источники сообщила, что выпускников Московского государственного института международных отношений (МГИМО) уволят из МИД Польши. Недавно министерство иностранных дел возглавил Яцек Чапутович, сменивший на этом посту Витольда Ващиковского. По данным радиостанции, одной из главных причин отставки Ващиковского было "нежелание радикальных кадровых изменений".

Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Гайдаровского форума 2018. Организатором форума "Россия и мир: цели и ценности" выступает Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).