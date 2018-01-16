В ГД предложили польскому МИД брать на работу выпускников украинских вузов

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Польскому МИД следует брать на работу выпускников украинских дипломатических вузов после появления информации о том, что выпускники Московского государственного института международных отношений (МГИМО) будут уволены из ведомства, заявил во вторник РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов (ЕР).

Как ранее сообщила радиостанция RMF FM со ссылкой на собственные источники, выпускников МГИМО уволят из МИД Польши.

"Жаль, что Польская республика регулярно поддаётся рецидивам русофобии, граничащей с клинической формой шизофрении. Безусловно, что польскому политическому истеблишменту выгодно поддержание страшных мифов о русской угрозе. Этот страх не имеет рационального объяснения и скорее близок по своей природе к приключениям пана Твардовского на Луне, чем к реальности", — сказал собеседник агентства.

"Со своей стороны могу лишь посоветовать польскому МИДу рекрутировать выпускников украинских, особенно львовских, дипломатических вузов: вот места, где проходят подготовку настоящие титаны дипломатической мысли и к чьей квалификации у поляков вопросов возникнуть не должно", — заключил он.