Москва и Мадрид должны открыто обсуждать разногласия, заявил посол Испании

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Москва и Мадрид должны работать вместе для решения сложных актуальных вопросов, при этом необходимо открыто обсуждать те разногласия, которые возникают между странами, заявил посол Испании в России Игнасио Ибаньес.

"Я предлагаю сотрудничать совместно, для Испании это важно. Россия и Испания находятся на двух концах Европы, и именно это нас сближает, хотя в географическом плане, казалось бы, разделяет. Сейчас мы переживаем сложный период в отношениях РФ и Евросоюза, но и россияне и испанцы убеждены, что совместно мы будем только сильнее", — заявил посол, выступая в рамках Гайдаровского форума.

"Мы нужны друг другу для решения сложных вопросов, как борьба с терроризмом, изменение климата и многие другие вопросы, где мы нужны друг другу, чтобы выстраивать общий мир. Мы должны работать совместно, но не скрывать тех разногласий и сложных моментов, которые есть у нас в политике. Нужно обсуждать их", — сказал посол.

Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Гайдаровского форума 2018. Организатором форума "Россия и мир: цели и ценности" выступает Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).