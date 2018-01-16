В Афганистане арестовали трех подозреваемых в атаке на посольство Индии

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Полиция Афганистана арестовала трёх подозреваемых в нанесении удара по зданию посольства Индии в Кабуле, сообщает телеканал 1 TV со ссылкой на главу МВД страны Ваиса Ахмада Бармака.

Неуправляемая ракета упала на территории посольства Индии в Афганистане в понедельник вечером. В результате инцидента никто не пострадал, был нанесен небольшой урон зданию на задней стороне посольского комплекса.

"Операция прошла успешно без применения силы", — заявил министр. По словам чиновника, подозреваемых удалось вычислить благодаря записям с камер видеонаблюдения.

Информация о том, откуда была запущена ракета, отсутствует. Ни одна из действующих на территории Афганистана экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за случившееся.