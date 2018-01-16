Трамп напомнил о необходимости строительства стены на границе с Мексикой

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп напомнил о необходимости строительства стены на границе с Мексикой для обеспечения безопасности США.

"Мы должны обеспечить безопасность на нашей крайне опасной южной границе, мы должны иметь великую стену, чтобы защитить нас, чтобы остановить массивный приток наркотиков, поступающий в нашу страну ", — написал Трамп в Twitter

Ранее Трамп распорядился разработать проект строительства стены на границе с Мексикой, за который, по его словам, должна заплатить сама Мексика. Власти латиноамериканской страны категорически отказываются платить. Трамп признал, что, возможно, первоначально за стену все равно придется платить американским налогоплательщикам. Однако президент США размышляет над способами взыскания этих средств с Мексики — например, путем введения торговых пошлин или сокращения помощи мексиканскому правительству.

Демократы выступают против строительства стены. Другой ключевой проблемой на переговорах партий является возможность легализации миллионов нелегальных мигрантов, проживающих в США.