МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп напомнил о необходимости строительства стены на границе с Мексикой для обеспечения безопасности США.Twitter.
Ранее Трамп распорядился разработать проект строительства стены на границе с Мексикой, за который, по его словам, должна заплатить сама Мексика. Власти латиноамериканской страны категорически отказываются платить. Трамп признал, что, возможно, первоначально за стену все равно придется платить американским налогоплательщикам. Однако президент США размышляет над способами взыскания этих средств с Мексики — например, путем введения торговых пошлин или сокращения помощи мексиканскому правительству.
Демократы выступают против строительства стены. Другой ключевой проблемой на переговорах партий является возможность легализации миллионов нелегальных мигрантов, проживающих в США.